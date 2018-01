Inglaterra retira diplomatas do Paquistão O ministro britânico de Relações Exteriores, Jack Straw, chamou de volta à Inglaterra grande parte de pessoal diplomático no Paquistão - 130 em Islamabad, 26 em Karachi e 10 em Lahore - junto com as famílias e pessoal de serviço. O governo teme o acirramento do conflito entre o Paquistão e a Índia na disputa pela região da Caxemira e não quer arriscar a vida dos diplomatas. Apesar de terem permanecido 80 pessoas na capital e 10 em Karachi, os consulados nas duas cidades e em Lahore estão a partir de hoje fechados para o público. Também está fechado o British Council e os escritórios que fornecem vistos para os paquistaneses. Até nova ordem, nenhum visitante paquistanês poderá obter visto de entrada na Grã-Bretanha. "Ameaças contra os interesses britânicos no Paquistão me obrigaram a tomar a difícil decisão de reduzir nossa representação diplomática", disse Straw, negando-se no entanto a indicar de onde provêm as ameaças e de que natureza são. Recusou-se sobretudo a dizer se trata-se de algo diretamente vinculado aos homens da Al-Qaeda que, segundo se acredita, refugiaram-se no Paquistão após a derrota sofrida no Afeganistão. "Chega o momento em que é preciso tomar uma decisão", respondeu o ministro. Straw, que também aconselhou os aproximadamente 1.000 cidadãos britânicos que estão no Paquistão a deixarem imediatamente o país, foi cauteloso, evitando comentário que possa ser interpretado como uma crítica ao governo do general Pervez Musharraf. Consultado sobre se o Paquistão deveria fazer algo mais para combater o terrorismo, Straw respondeu que não estava fazendo "crítica às ações empreendidas pelo governo do Paquistão". O chefe da diplomacia britânica tenta colocar-se como mediador entre o Paquistão e a Índia no conflito sobre a Caxemira e tem programada uma visita aos dois países.