Inglaterra vai investigar morte na Arábia Saudita O chanceler britânico, Jack Straw, afirmou, nesta sexta-feira, que autoridades de seu país vão investigar alegações de que um britânico morto nesta quinta-feira pela explosão de uma bomba em Riad estaria envolvido em máfia da bebida alcóolica na Arábia Saudita. O britânico Simon Veness, de 35 anos e empregado do banco franco-saudita Al-Bank Saudi Al-Fransi, morreu na explosão de uma bomba em seu automóvel, perto do edifício onde morava, em Riad. Há especulações de que o atentado possa estar relacionado com disputas da máfia que controla o contrabando de bebidas alcoólicas ou seja uma retaliação da rede terrorista Al-Qaeda. Ninguém assumiu a autoria da detonação até agora. A explosão ocorreu pouco antes das 9h (3h em Brasília), depois que Veness deixou sozinho a área residencial onde vivia com a mulher e o filho, informou o chefe da Polícia de Riad, general Abdala Al-Shahrani. Não houve outras vítimas. Agentes de segurança cercaram a área e não permitiram o acesso da imprensa ao local. "Investigaremos através de nossa embaixada em Riad para determinar o que ocorreu", afirmou Straw à emissora de rádio BBC. "Não tenho mais informações. Claro que estamos coletando muitas informações para sabermos o que aconteceu".