Inglês é acusado de ameaçar americanos pelo Facebook O inglês Reece Elliot, de 24 anos, nascido na cidade inglesa de Newcastle, está sendo em custódia pela polícia acusado de ter postado uma ameaça na rede social Facebook de matar 200 pessoas no estado americano do Tennessee. A ameaça fez com que 2.900 crianças deixassem de ir à escola e permanecessem em casa em Warren County, Tennessee, disseram autoridades.