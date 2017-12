Inglês vai preso. Mas não desiste de atravessar o país nu Stephen Gough, homem que já ganhou manchete nos jornais, foi preso e apanhou várias vezes, voltou para a cadeia, onde permanecerá até seu julgamento, segundo a polícia escocesa anunciou hoje. Como na há lei contra nudez em público, na Grã-Bretanha, Gough está tentando atravessa a extensão do território usando apenas chapéu e botas. Pai de dois filhos e com 44 anos, ele já tinha ido ao tribunal em Dingwall, nas Highlands escocesas na sexta-feira. Foi considerado culpado de perturbar a paz e recebeu uma reprimenda formal. Horas depois, foi preso novamente enquanto andava nu pelos arredores. De volta ao tribunal de Dingwall, hoje, Gough protestou inocência diante de outra acusação de perturbar a paz. Seu advogado disse que ele não solicitaria fiança, mesmo que ela normalmente esteja disponível depois de uma acusação, na Escócia. Gough está tentando caminhar de Land?s End, a ponta sudoeste da Inglaterra, para John O?Groats, no ponto mais ao norte da Escócia, uma distância de 1/363 km. Dingwall está a cerca de 135 km de seu alvo. O ex-marinheiro da Royal Marine já foi preso um punhado de vezes e levado a tribunais através do país, e também apanhou muito durante a caminhada. Já passou mais de um mês na prisão, desde que começou sua jornada, em junho. Embora não haja lei contra nudez na Inglaterra, há, porém, leis contra exibição indecente ? que necessita de provas de intenção de insultar uma mulher ? ou qualquer comportamento que possa causar ?assédio, sobressalto ou angústia?.