Inglesa de 12 anos foge com fuzileiro americano Uma menina inglesa de 12 anos desapareceu com um americano de 31 anos que ela teria conhecido pela internet, informou a polícia nesta segunda-feira. Policiais disseram que Shevaun Penningnton e Toby Studabacker, que recebeu baixa dos fuzileiros navais dos Estados Unidos há duas semanas, estiveram no aeroporto Charles de Gaulle, nos arredores de Paris. Em Manchester, no norte da Inglaterra, policiais informaram que os pais da menina denunciaram o desaparecimento e afirmaram que ela não era vista desde a manhã de sábado. Quando descobriram que ela havia levado as roupas e o passaporte, os policiais emitiu um alerta para todos os portos e aeroportos e ativou a Interpol. Uma porta-voz da polícia disse que Shevaun e Studabaker viajaram para a França no sábado. Studabaker voou de Detroit para Manchester antes de encontrar a garota, com quem se correspondeu por cerca de um ano depois de se conhecerem pela Internet, informam as autoridades.