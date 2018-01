Inglesa deixa mais de US$ 700 mil para gato de rua Um gato de rua recebeu uma casa grande no norte de Londres e um fundo de investimentos de 100 mil libras (cerca de US$ 160 mil) de herança de uma idosa. Estimativas indicam que Tinker - o nome do gato - tem oito anos. Ele se tornou amigo de Margaret Layne, 89 anos, pouco antes de ela morrer no ano passado. O testamento dela, que acaba de ser divulgado, estabelece que, até a morte, Tinker deve ficar na casa, avaliada em 350 mil libras (pouco mais de US$ 560 mil). A herança total do felino chega, portanto, a US$ 720 mil. Margaret Layne não tinha filhos. O fundo de investimentos para o gato está em nome de Ann e Eugene Wheatley, vizinhos da senhora que morreu. Eles estão encarregados de administrar os recursos, usando o dinheiro para manter a casa e cuidar do gato. Wheatley, 75 anos, disse que os gatos do casal decidiram se mudar para a casa do amigo rico. "Ele (Tinker) está de dono da casa, que agora ele compartilha com Lucy, nossa gata que decidiu se mudar para lá depois que teve uma ninhada." "E tem o Stardust, um gato branco que era de um amigo que não tinha mais condições de ficar com ele, e que decidiu ir morar com Tinker", explicou. A queda nas bolsas afetou o fundo de investimentos, cortando seu valor pela metade, segundo Wheatley. "Há limites em relação ao que se pode gastar do fundo. Fiz algumas reformas na casa e Tinker gosta muito de peixe, então compramos um pouco para ele", explicou. Mas existe uma condição para que Tinker mantenha a condição de herdeiro. Se ele decidir ir embora da casa, toda a herança passará para o casa Wheatley. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.