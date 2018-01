Inglesa tenta matar a melhor amiga. Por inveja Como o personagem do filme Mulher Solteira Procura (Single White Female), Donna Bailey idolatrava sua colega, a estudante Anna Augustin, e sonhava em ser como ela. Mas quando brigaram, Donna tentou contratar um matador para matar sua amiga. Hoje, um juri do mais antigo tribunal de Londres, o Old Bailey, condenou Donna Bailey, de 24 anos, por planejar o assassinato de Anna Augustin, de 30, e o juiz a sentenciou a seis anos de prisão. Ao dar a sentença, o juiz Brian Barker, qualificou o caso como ?uma história extraordinária e bizarra?. ?Uma amiga íntima como Miss Augustin transformou-se no objeto do seu ódio?, ele disse a Donna. ?Como ou por que seus pensamentos transformaram-se em ação, jamais saberemos. Você é uma mulher egoísta e obsessiva, aparentemente guiada por sua inveja de Miss Augustin. Você não lida direito com a realidade e mente facilmente. Mas toma um caminho bem real para despejar sua obsessão, o que a torna um perigo.? O tribunal soube, durante os depoimentos, que Donna conheceu Anna quando freqüentavam a mesma faculdade, no sul de Londres. Donna pareceu, para Anna, ser uma solitária, mas infeliz com isso, e voltou-se para Anna para melhorar sua vida social, segundo o advogado de acusação, Edward Brown. Quando as duas se conheceram melhor, Anna percebeu que Donna era dada a mentiras e exageros, acrescentou. ?Ela inventou que ficara grávida e perdera a criança, o que copiava exatamente o que tinha acontecido a Miss Augustin. Não surpreende que isso fosse muito desagradável. Miss Augustin ficou muito doente durante sua gravidez e perdeu o bebê?, contou Brown. As duas romperam e Anna ?disse que não queria mais nada com Bailey?, segundo ele. ?Disso surgiu um plano para matar Miss Augustin.? Mas o homem que Donna pediu que providenciasse o assassinato foi à polícia, que destacou um agente secreto para se passar por matador. A polícia filmou secretamente seu encontro com Dona e o namorado, Nigel Henry, de 42 anos. Quando a polícia vasculhou a casa do par, encontrou algemas, um facão, um pé-de-cabra e um bastão de baseball, assim como vários documentos. Donna e Henry negaram ter escolhido um matador e conspirado para o assassinato de Anna Augustin. Henry foi condenado a quatro anos de prisão também hoje.