Ingleses acham uma nau funerária viking A descoberta de um punhado de antigos pregos de ferro, a fivela de um cinturão e algumas moedas de prata, no nordeste da Inglaterra, encheu de entusiasmo os especialistas em cultura viking. Eles parecem indicar a existência de um barco usado em enterros pelos nórdicos. ?Podermos ter a oportunidade de encontrar e datar, de uma vez por todas, a primeira embarcação funerária viking. Esse pode ser um dos achados vikings mais importantes nas ilhas britânicas?, diz o arqueólogo Simon Holmes, na apresentação dos artefatos do século 9, hoje, no Museu de Yorkshire. Esse tipo de funeral foi encontrado nas ilhas inglesas Orkney e Shetland, e na Irlanda. ?Sabemos que temos um funeral viking´´, diz Holmes. ?O que temos de fazer agora é situá-lo num barco.? O sítio arqueológico, cuja localização é mantida em segredo, foi encontrado em dezembro por amadores que trabalhavam como detectores de metal. Eles informaram, em janeiros, os especialistas em antigüidades sobre sua descoberta. A presença dos pregos, especialmente desenhados para serem usados na fabricação de embarcações, junto com fragmentos de duas espadas e de medalhas, levantaram esperanças de a excavação permitirá descobrir os elementos de uma cerimônia escandinava, em que pessoas eram colocadas num barco com seus objetos para serem levados para a outra vida. O barco deveria ter cerca de 30 metros de cumprimento, levando-se em consideração o tamanho dos pregos, como indicam os detectores de metal, segundo Holmes. ?Trata-se de um legítimo dragão viking?, ele acha. Os dragões vikings eram embarcações estreitas, de grande capacidade de manobra, que permitiam aos invasores escandinavos locomover-se com rapidez e atacar antes que as defesas pudessem rechaçá-los. O achado de Yorkshire data, aparentemente, de fins do século 9, segundo Holmes, uma época em que os vikings começaram a conquistar e estabelecer-se na Inglaterra, em vez de limitar-se a invadir e saquear.