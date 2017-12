Ingleses divididos sobre casamento de Charles com Camilla Mais ingleses são a favor do casamento do príncipe Charles com seu amor de muitos anos, Camilla Parker Bowles, do que se opõem, de acordo com uma pesquisa divulgada hoje. Mas os dois grupos são superados pelos que não se importam com o assunto. Trinta e dois por cento dos entrevistados da pesquisa Populus disseram que apoiariam Charles se ele se casasse novamente, enquanto que 29% são contra. Trinta e oito por cento, no entanto, não ligam para isso, enquanto 2% não têm opinião. Casamento é um assunto delicado porque Camilla é divorciada e seu ex-marido está vivo. Charles, que se divorciou da princesa Diana antes de sua morte, em 1997, será o governante supremo da Igreja da Inglaterra quando subir ao trono e muitos anglicanos permanecem contrários ao casamento de divorciados. A igreja tem-se mantido neutra sobre o caso, mas o ex-arcebispo de Canterbury, George Carey, recentemente instou os namorados a casarem-se. A desaprovação é maior entre as mulheres do que entre os homens, com 37% de mulheres opondo-se ao casamento contra 21% dos homens. A idéia é melhor aceita pelos mais jovens. Quarenta e dois por cento dos entrevistados entre 18 e 24 anos aprovam novas bodas, contra 20% que desaprovam. Entre os que têm de 55 a 64 anos, apenas 27% são simpáticos à possibilidade, enquanto 41% se opõem. A Populus entrevistou 1.004 pessoas entre 4 e 5 de junho para a pesquisa, plubicada pelo jornal The Times. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos.