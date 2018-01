Ingleses editam manual para maridos maltratados Também os homens precisam de proteção, advertiu uma socióloga britânica que chegou a essa conclusão após trabalhar durante 30 anos com as mulheres vítimas da violência doméstica. Erin Pizzey, fundadora do primeiro abrigo britânico para mulheres que fogem de maridos violentos, está preparando agora um manual de sobrevivência para homens maltratados. O livro, que tem por título "Um terrorista dentro da família", baseia-se em mais de cem estudos realizados nos últimos 20 anos sobre a violência doméstica. Uma equipe de investigadores da Universidade de Londres, encabeçada pelo médico Malcolm George, está preparando também um perfil do tipo de homem vulnerável à violência doméstica, baseando-se nos relatos de 100 voluntários. Os homens, que responderam a um anúncio colocado em uma revista masculina, foram todos vítimas de abusos ou foram espancados por suas companheiras nos últimos cinco anos. "A percepção comum é de que os homens nunca são as vítimas da violência doméstica. Para resolver o problema, devemos libertar-nos desse tabu e ter um enfoque mais equilibrado do problema", explicou Erin Pizzey.