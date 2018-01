Ingleses perdem a dentista holandesa. Problemas judiciais Uma dentista holandesa, cuja chegada ao norte da Inglaterra provocou fila de pessoas que tentavam registrar-se como clientes, deixou o atendimento por causa de uma condenação contra ela na Holanda, informaram hoje autoridades inglesas. A chegada da dentista Ria Van Drie em Scarborough provocou manchetes em todo o país, por causa das filas dos que queriam registrar-se no serviço de atendimento, num momento em que se torna crítica a escassez de dentistas conveniados com o National Health Service. Michael Whitworth, chefe do Scarborough, Whitby and Ryedale Primary Care Trust, ligado ao NHS, disse que o consultório que Van Drie assumiu ficará fechado até que dois novos dentistas sejam escolhidos. Ele enfatizou que Van Drie era altamente qualificada e tinha sido muito bem recomendada por colegas. ?Entretanto, nossa primeira preocupação deve ser manter a confiança pública no serviço odontológico do NHS, que foi solapado pela recente cobertura da mídia?, disse. Jornais publicaram, na semana passada, que Van Drie, de 60 anos, apelando de uma sentença de prisão por seqüestro, na Holanda. A Medi-Match, uma empresa holandesa que atua em trabalhos administrativos, incluindo agendar consultas para dentistas, confirmou que ela estava apelando contra uma condenação criminal.