Ingleses querem Irlanda unificada A maioria dos ingleses prefere que a Irlanda do Norte (Ulster) faça parte de uma Irlanda reunificada ao invés de permanecer sob uma bandeira britânica, informa uma pesquisa publicada hoje pelo jornal londrino The Guardian. De acordo com o levantamento, 41% dos ingleses acreditam que o Ulster deve se unir à República da Irlanda (sul), enquanto apenas 26% desejam que a província continue fazendo parte da Grã-Bretanha (que é formada pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte). A mesma pesquisa, realizada pelo instituto ICM, que entrevistou 1.400 adultos, mostra que 33% dos ingleses não sabem o que esperar para a província, índice que comprova o escasso interesse da população com a situação na Irlanda do Norte. Em virtude do histórico acordo de Sexta-Feira Santa, assinado em 1998, a população norte-irlandesa terá a última palavra sobre a sorte da província em um eventual referendo.