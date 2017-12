Ingleses terão mais vôos para o NE A partir de maio próximo, o nordeste brasileiro vai passar a receber centenas de turistas britânicos semanalmente. A Airtours, uma das maiores operadoras de turismo do Reino Unido, iniciará no dia 7 de maio o seu vôo fretado semanal Londres-Salvador com um avião Airbus com capacidade para cerca de 320 passageiros. Outra grande operadora britânica, a Unijet, também inicia em maio os seus pacotes de uma e duas semanas para Recife e Natal. Em agosto, a Unijet inaugurará os seus vôos fretados semanais. "O início desses vôos tem um significado muito importante, pois o Brasil pode estar finalmente conseguindo se firmar como um dos destinos populares entre os britânicos, um mercado com potencial fabuloso", disse à Agência Estado Christopher Pickard, que chefia o escritório de turismo da embaixada brasileira em Londres e que vem ao longo dos últimos meses se concentrando na divulgação do potencial turístico do país entre os britânicos. A Airtours oferece aos turistas pacotes de uma ou duas semanas no resort de Costa do Sauípe, na Bahia, inaugurado no ano passado. Há também a opção mais barata - de se hospedar na Ilha do Forte. Os preços variam dependendo do tipo de acomodação e a época do ano. Um pacote de uma semana numa pousada, com todas as refeições incluídas, custa cerca de R$ 2000 por pessoa. Já a mesma semana no pico de verão europeu e com a acomodação mais sofisticada pode custar cerca de R$ 4000. A operadora também vende apenas a passagem aérea no vôo fretado.