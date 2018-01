Ingrid Alexandra, o nome da princesinha dinamarquesa A recém-nascida princesa da Noruega e futura rainha recebeu o nome de Ingrid Alexandra. Foi o próprio primeiro ministro dinamarquês que anunciou a escolha hoje. Ingrid Alexandra nasceu ontem, em Oslo, pesando 3,868 kg e medindo 51 cm, conforme anunciou, orgulho, seu pai, o príncipe herdeiro Haakon, num parto sem problemas para a princesa Mette-Marit. Ao anunciar o nome, o primeiro ministro Kjell Magne Bondevik disse que os dois nomes têm uma longa tradição nos países nórdicos e dentro da família real. ?Eu pessoalmente acho um lindo nome. Combina um nome norueguês muito usado, Ingrid, com outro não tanto na Noruega, mas com ricas tradições reais?, disse. A princesinha é a segunda na linha do trono, logo após seu pai, e deve tornar-se a primeira monarca mulher em 600 anos. A última monarca do sexo feminino, a rainha Margrete, assumiu o trono norueguês e dinamarquês em 1380, depois da morte de seu marido, e governou até 1412. A princesinha que nasceu hoje tem um irmão de um relacionamento anterior de sua mãe, Marius, mas ele não tem título ou direitos. A importância do nascimento foi ressaltada pelo primeiro ministro, que classificou-o como ?evento histórico, porque é a primeira vez que a filha de um casal real norueguês nasce herdeira do trono.? Mette-Marit Tjessem-Hoiby, mãe solteira, tornou-se princesa em agosto de 2001, quando casou-se com Haakon. Os dois tem 30 anos. Mesmo que Haakon tenha uma irmã mais velha, princesa Martha, ele é o primeiro na linha de sucessão sob a antiga constituição que admitia apenas homens como monarcas. A lei foi mudada em 1990, mas não é retroativa. A Noruega conquistou a independência em 1905, após séculos de uniões com Suécia ou Dinamarca. O país optou por tornar-se uma monarquia constitucional e elegeu um príncipe dinamarquês, que tomou o nome de Haakon VII, como seu primeiro rei. Desde então, houve mais dois reis, Olav V e o atual Harald V, sendo que o príncipe herdeiro Haakon tornar-se-á o quarto rei da história moderna.