Ingrid recebe medalha da Legião da Honra na França A franco-colombiana Ingrid Betancourt recebeu hoje a mais alta condecoração da França, a medalha da Legião da Honra. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, disse que Ingrid é um símbolo da esperança. Ingrid ficou seis anos como prisioneira do grupo rebelde Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Ela e outros 14 reféns foram libertados por militares colombianos em uma operação no dia 2 de julho. Sarkozy entregou a condecoração durante as comemorações da Queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, marco inicial da Revolução Francesa. Ainda segundo o presidente francês, os reféns de todo o mundo devem ser libertados. Ingrid agradeceu Sarkozy pela homenagem. A ex-candidata à presidência colombiana disse que estava contando com ele para ajudar a libertar os outros reféns ainda mantidos pelas Farc.