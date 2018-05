Iniciada na China a construção do 3º maior edifício do mundo

Teve início nesta quinta-feira, 9, na cidade chinesa de Wuhan a construção do terceiro maior arranha-céu do mundo, que medirá 606 metros de altura e ficará às margens do rio Yangtsé, informou a agência Xinhua.

A Wuhan Greenland Tower, que terá sua construção finalizada em 2015, conta com investimento de US$ 4,5 bilhões e abrigará hotéis de luxo, apartamentos e um centro de conferências.

O maior arranha-céu do mundo, inaugurado no início deste ano, é o Burj Khalifa, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com 828 metros.

Quando for finalizada a construção do edifício de Wuhan, o segundo mais alto arranha-céu do mundo será a Shangai Tower, com 632 metros de altura e que tem previsão de ficar pronto em 2014.