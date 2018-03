Iniciativa da visita foi do próprio Chávez A vinda do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, a Brasília nesta sexta-feira foi iniciativa do próprio líder venezuelano, depois de visitar a Organização das Nações Unidas (ONU), informou uma fonte à Agência Estado. Chávez chega a Brasília às 22 horas desta sexta-feira. De acordo com informações da Presidência da República, Chávez ficará hospedado na Granja do Torto. Somente no sábado, durante o café da manhã, os dois presidentes vão encontrar-se. O local do encontro, porém, ainda não foi definido. O Ministério das Relações Exteriores informou desconhecer as razões que trarão o presidente venezuelano a Brasília.