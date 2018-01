Início de cúpula árabe pede fim do bloqueio aos palestinos O rei da Arábia Saudita, Abdullah bin Abdul Aziz, inaugurou nesta quarta-feira, 28, em Riad a 19ª Cúpula da Liga Árabe com um chamado para que a comunidade internacional levante, "o mais rápido possível", o bloqueio econômico imposto aos palestinos. No discurso inaugural, o monarca saudita lamentou, por outro lado,a falta de atividade árabe nas crises do Oriente Médio e pediu que os dirigentes da liga se esqueçam de suas divergências e tentem obter a confiança de seus povos. Na terça-feira, 27, o ministro palestino das Relações Exteriores, Ziad Abu Amr, disse que chegou o momento para os países árabes e Israel acertarem um projeto de acordo, colocando fim a seus desentendimentos e recebendo amplo apoio da comunidade internacional. A nova proposta oferece a normalização dos laços diplomáticos do Estado judaico com todos os países árabes em troca da retirada total dos soldados de territórios ocupados na Guerra dos Seis Dias (1967). Israel já rejeitou esse plano, sugerido inicialmente em 2002, mas recentemente, junto com os EUA, mostrou um interesse renovado pela iniciativa.