Início tranqüilo da cobrança de pedágio em Londres Nesta segunda-feira, dezenas de milhares de motoristas pagaram 5 libras (aproximadamente R$ 30,00) para circular na região central de Londres. A entrada em vigor do projeto para aliviar o trânsito paralisante da capital trouxe menos problemas do que o esperado. Houve reclamações e pequenas manifestações nos arredores de Londres, mas o trânsito foi mais leve do que o normal e não pareceu haver congestionamento no entorno das áreas restritas, como esperavam os opositores do plano de cobrança de pedágio do prefeito Ken Livingstone. Grupos de motoristas e a prefeitura disseram que poucos motoristas formaram filas no contorno da área de cobrança de pedágio para evitar a tarifa. Um feriado escolar que começou na segunda-feira foi parcialmente responsável pelo trânsito mais leve, mas parece ter havido menos carros em circulação do que em outros feriados escolares. O Metrô de Londres disse não ter registrado nenhum aumento perceptível no número de passageiros. O órgão que administra o sistema de ônibus vêm intensificando o serviço nos últimos seis meses, mas também não informou nenhum pico na segunda-feira. Muitos temem que esse pedágio venha intensificar a pressão sobre o já sobrecarregado sistema de transporte público da cidade. Os motoristas de carros particulares podem pagar a taxa diária em postos do correio, lojas, supermercados, ou por telefone, Internet ou até enviando uma mensagem de texto via telefone celular. Uma rede de 800 câmeras conectadas a um banco de computadores monitora a região no período das 7h00 às 18h30, fotografando as placas dos automóveis nos dias de semana. Os computadores comparam a placa do veículo com um banco nacional de dados. Os motoristas que circularam na região central da cidade e deixaram de pagar a taxa até o final do dia são multados em 40 libras (aproximadamente R$ 235,00), multa essa que se eleva para 80 libras (aproximadamente R$ 468,00) depois de duas semanas de não pagamento, e após 28 dias sem pagamento, a multa sobe para 120 libras (aproximadamente R$ 720,00). Táxis, pessoas deficientes, serviços de emergência como ambulâncias, bicicletas motorizadas e veículos acionados a combustíveis alternativos são isentos do pedágio. Os moradores da região central têm um desconto de 90% do valor do pedágio.