Inmarsat: avião rumava para parte remota do Índico O Boeing 777 da Malaysia Airlines que desapareceu quando fazia o voo MH370 voou por um número de horas "a uma altitude relativamente constante" em direção a uma parte remota do Oceano Índico e então aparentemente caiu na água "na área que está sendo investigada agora", de acordo com o vice-presidente executivo da operadora de satélites britânica Inmarsat, Chris McLaughlin, empresa que realizou as últimas análises sobre o voo.