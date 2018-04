Inscrição em espelho faz avião desviar rota nos EUA Um voo da Continental Express que ia de Houston para a região de Washington, nos Estados Unidos, foi desviado hoje quando alguém descobriu a palavra "bomba" escrita no espelho do banheiro do avião. A busca feita no avião após o pouso em Greensboro, Carolina do Norte, não encontrou explosivos na aeronave.