Insegurança reduz busca no Costa Concordia Os responsáveis pelo resgate das pessoas desaparecidas no naufrágio, dia 13, do navio de cruzeiro Costa Concordia decidiram dar por encerradas as atividades de busca na parte submersa da embarcação, por não haver condições de segurança suficientes para a execução dos trabalhos pela equipe de mergulhadores. A busca pelos 15 desaparecidos continuará apenas na parte do navio que permanece fora da água, assim como numa área de 18 quilômetros quadrados ao redor da embarcação.