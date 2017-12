Inspetor-chefe da ONU diz não haver provas contra Iraque O chefe dos inspetores de armas da ONU afirmou nesta terça-feira não existir evidências a partir de fotos aéreas e de outras fontes de que o Iraque tenha armas de destruição em massa ou pretenda desenvolvê-las. Mas Hans Blix disse que ainda existem "muitas questões em aberto" sobre o programa de armas do Iraque que precisam ser respondidas. Ele exortou o Iraque a permitir o retorno dos inspetores da ONU e reiterou que se Bagdá cooperar plenamente com as inspeções ele poderia recomendar ao Conselho de Segurança para suspender as sanções dentro de um ano. Inspetores da ONU partiram do Iraque antes de ataques aéreos anglo-americanos em dezembro de 1998 visando punir Saddam Hussein por não cooperar com as inspeções. Pelas resoluções do conselho impostas após o Iraque ter invadido o Kuwait em 1990, as sanções só podem ser suspensas depois que os inspetores certificarem que armas nucleares, químicas e biológicas do Iraque foram destruídas, junto com os mísseis de longo alcance que podem transportá-las. Os EUA tentam ganhar o apoio internacional para um ataque contra o Iraque, argumentando que Saddam está reconstruindo seus programas de armas. O presidente George W. Bush deve defender sua posição perante a Assembléia Geral da ONU na quinta-feira. Falando a repórteres após uma reunião a portas fechadas do conselho sobre seu último relatório, Blinx disse que fotos de satélite mostram que o Iraque promoveu obras em locais que foram bombardeados em 1998, "mas isso não é o mesmo que dizer que existem armas de destruição em massa". "Satélites não vêem através de tetos", explicou. "Portanto, não estamos tirando conclusões delas mas seriam um elemento importante para decidirmos onde gostaríamos de ir para inspecionar e monitorar". "Se eu tivesse sólida evidência de que o Iraque retém armas de destruição em massa ou esteja fabricando tais armas, eu levaria ao Conselho de Segurança - informaria a eles", disse Blix. Ele afirmou ser do interesse do Iraque convidar os inspetores a retornarem, e reiterou sua disposição de promover discussões sobre arranjos práticos para a retomada das inspeções a fim de evitar conflitos que surgiram nas investigações passadas.