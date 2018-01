Inspetores da ONU entram no palácio presidencial Diversos carros dos inspetores de armas das Nações Unidas entraram na manhã desta terça-feira em um dos palácios presidenciais em Karkh, região central de Bagdá, no Iraque. É a primeira vez que a equipe da ONU entra nas dependências do líder Saddam Hussein desde a volta dos inspetores ao país na semana passada. Testemunhas disseram que os guardas que estavam na entrada do palácio barraram os homens da ONU, mas após receberem uma autorização liberaram a passagem. Na segunda-feira, a Comissão de controle visitou uma fábrica de mísseis e não encontrou alguns equipamentos que estavam na fábrica há quatro anos. Os iraquianos disseram que os equipamentos foram transferidos para outro lugar ou destruídos nos bombardeios anglo-americanos. Em 98, a negação de Saddam Hussein de liberar a entrada em seus palácios foi um dos fatores determinantes para o fim das inspeções na época. Mas com a nova resolução do Conselho de Segurança, que dá livre acesso aos inspetores da ONU, Saddam foi obrigado a cooperar.