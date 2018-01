Inspetores da ONU fazem pausa em respeito ao Ramadan Os inspetores de armas das Nações Unidas suspenderam hoje seus trabalhos de inspeção no Iraque em respeito à festa que marca o fim do mês sagrado do Ramadan. Eles devem retomar suas atividades neste fim de semana. "Para nós, é uma bênção", disse à imprensa o chefe dos inspetores em território iraquiano, Dmitri Perricos. Ele explicou que agora os inspetores poderão preparar-se para as próximas tarefas de controle, que consistem em comprovar ou descartar a existência de armas químicas ou de destruição em massa no país árabe. "Até o fim de semana teremos realizado mais inspeções", disse. Os 17 inspetores da ONU atualmente no Iraque estão visitando dois ou três locais por dia.