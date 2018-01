Inspetores da ONU lacram projeto líbio de arma atômica A Líbia entregou a inspetores das Nações Unidas seus projetos para uma arma nuclear, informa a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). ?Vimos desenhos de armas nucleares que os líbios têm em seu poder?, disse Mark Gwozdecky, principal porta-voz da agência. ?Pusemos esses desenhos sob nosso lacre, e eles estão seguros?. Inspetores da AIEA estão na Líbia, juntamente com uma equipe britânica e americana, para fazer um inventário das atividades bélicas nucleares do país, como parte do plano para eliminar as armas de destruição em massa que o país admitiu possuir. Um diplomata próximo ao trabalho da agência na Líbia disse que os planos não são de um sistema de armas completo, mas de algo mais próximo a uma ogiva, sem o míssil correspondente. Ele os descreveu como ?um aparelho que explode, e que pode ser montado num foguete ou usado na forma de bomba?.