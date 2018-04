Inspetores da ONU pressionarão Irã sobre arma nuclear

A viagem da equipe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) é a segunda em menos de um mês, o que reflete as crescentes preocupações sobre supostos experimentos com armas - algo que o Irã tem negado até agora e se recusado a discutir.

Herman Nackaerts, autoridade da ONU, afirmou em Viena antes de a equipe viajar no domingo que esperava ver avanços nas negociações, mas sua escolha cuidadosa de palavras sugere pouca expectativa de que a reunião será um sucesso.

A viagem acontece no momento em que o Irã anunciou jogos de defesa aérea para treinar a proteção de áreas com instalações nucleares e outros locais sensíveis, em mais uma série de manobras consideradas como uma mensagem para o Ocidente de que o Irã está preparado tanto para se defender contra um ataque armado como para retaliar.

Os Estados Unidos e Israel não descartam uma ação militar contra o programa nuclear do Irã, que segundo eles tem o objetivo de produzir armas. O Irã nega as acusações e insiste que o programa tem objetivos pacíficos, como geração de energia.

A rádio estatal do Irã informou hoje que os inspetores querem se reunir com cientistas nucleares iranianos e visitar o complexo militar de Parchin, uma base militar iraniana e instalação de desenvolvimento de armas convencionais nas cercanias de Teerã.

Existem suspeitas de que o local também abriga uma instalação subterrânea secreta usada para o programa nuclear do Irã, afirmação negada pelas autoridades do país. As informações são da Associated Press.