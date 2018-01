Inspetores da ONU visitam fábrica de mísseis Os inspetores de armamentos da Organização das Nações Unidas (ONU) passaram seis horas hoje na fábrica de mísseis iraquiana de Karama, na mais longa operação de verificação desde que as inspeções começaram, há cinco dias. Os inspetores deixaram o local sem dar declarações à imprensa. O vice-diretor da fábrica, brigadeiro Mohhamed Salah, disse aos jornalistas que correu tudo bem. "Eles não encontraram nada", garantiu. As resoluções da ONU sobre o Iraque aprovadas depois da Guerra do Golfo, de 1991, proíbem o país de ter ou desenvolver mísseis com alcance superior a 150 quilômetros. Outra equipe de inspetores internacionais esteve hoje em complexos industriais ao norte de Bagdá.