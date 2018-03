Inspetores da ONU voltarão ao Iraque Os inspetores de armas nucleares da ONU partiram nesta quarta-feira para a sua primeira missão no Iraque desde que as inspeções no país foram suspensas, diante do início da guerra. Os sete funcionários da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) vão verificar denúncias de saques generalizados na principal instalação nuclear iraquiana. Saqueadores teriam removido contêineres com material radioativo da instalação nuclear de Tuwaitha, que fica cerca de 50 quilômetros ao sul de Bagdá. Os inspetores receberam permissão apenas para verificar essas informações, e não poderão reiniciar a busca por armas proibidas. Os inspetores deixaram Viena, na Áustria, em direção ao Kuwait nesta quarta-feira e devem desembarcar no Iraque na sexta. A volta dos inspetores, ainda que para uma missão limitada, só foi permitida pelo governo dos Estados Unidos depois de repetidos pedidos do chefe da AIEA, Mohammed El Baradei. O trabalho da equipe ficará concentrado a uma pequena área nos arredores da instalação de Tuwaitha. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.