Inspetores de AIEA visitam central nuclear iraniana Inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) visitaram nos últimos dias as instalações da usina nuclear de Natanz, perto de Isfahan, no centro do Irã, informou a agência local de notícias "Mehr". A agência, que cita uma fonte sem identificar, afirma que "dois inspetores da AIEA que chegaram ao Irã no início da semana visitaram as instalações de Natanz", como parte das "inspeções freqüentes estipuladas pelo Tratado de Não-Proliferação (TNP)". A nota acrescenta que o diretor do Órgão da Energia Atômica do Irã (OEAI), Gholamreza Aghazadeh, viajará em breve a Moscou. Ele vai negociar com as autoridades russas os acordos para a entrega de combustível russo para a usina nuclear de Busher, no Golfo Pérsico. No próximo dia 22, o Irã deve responder à comunidade internacional sobre a oferta de uma série de incentivos econômicos em troca da suspensão do seu programa de enriquecimento de urânio.