Inspetores de armas da ONU chegam a Bagdá O avião que levava os inspetores de armas da Organização das Nações Unidas aterrissou nesta manhã em Bagdá. A equipe de 25 inspetores, lideradada por Hans Blix e Mohamed el-Baradei, realizará uma operação de busca de eventuais armas de destruição em massa, conforme previsto na resolução da ONU. A imprensa iraquiana recebeu a nova missão com comentários hostis. O Al-Thawra, jornal porta-voz do partido Baath Party, do presidente Saddam Hussein, trouxe um editorial na primeira página destacando que a missão anterior da ONU era uma organização norte-americana para espiar o Iraque. O editoral pede para que a nova missão evite essa armadilha. A última equipe de inspetores da ONU deixou Bagdá em dezembro de 1998.