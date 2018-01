Inspetores devem ir ao Iraque no dia 18 Os primeiros inspetores internacionais para desarmamento devem partir para o Iraque dentro de dez dias, disse Melissa Fleming, porta-voz da Agência Internacional para Energia Atômica (AIEA), com sede na capital da Áustria, Viena. ?Estamos mais do que preparados, e nos sentimos satisfeitos de ter uma resolução que nos permita fazer nosso trabalho?, disse. Um apoio firme do Conselho de Segurança da ONU é de ?imensa importância?, completou, depois do anúncio da aprovação, por unanimidade, da resolução 1441, que ordena a volta dos inspetores ao Iraque. A AIEA e a Comissão da ONU para Verificação, Monitoramento e Inspeção (Unmovic) são as agências encarregadas de realizar as inspeções no Iraque.