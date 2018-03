Inspetores encontram ogivas vazias de armas químicas no Iraque Os inspetores de armamentos da ONU no Iraque encontraram 11 ogivas de artilharia de 122 mm, do tipo usado para armas químicas, em uma área de estocagem de munições construída no fim dos anos 1990 em Ukhaider, cerca de 90 quilômetros a sudoeste de Bagdá. As ogivas encontradas estavam vazias. Uma 12ª ogiva encontrada ainda precisava ser avaliada, disse o porta-voz da equipe de inspetores, Hiro Ueki. Os inspetores usaram equipamento portátil de raios-X para fazer um exame preliminar de uma das ogivas encontradas e coletaram amostras para testes químicos. "As ogivas estavam em excelente condição e eram similares às que o Iraque importava no fim dos anos 1980", disse Ueki.