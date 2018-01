Inspetores entrevistam cientista iraquiano de "alto nível" Inspetores da ONU interrogaram hoje um cientista de alto nível implicado no programa militar, informou o porta-voz da Unmovic, Hiro Ueki. O cientista "forneceu detalhes técnicos sobre um programa militar" considerado como "um possível prelúdio de um programa nuclear clandestino", declarou Ueki em um comunicado, sem dar mais detalhes. O funcionário iraquiano Hossam Mohammed Amin havia prometido na quinta-feira que uma lista dos cientistas envolvidos em programas de armas seria entregue "em breve". Os inspetores esperam recebê-la antes do fim do mês. A comissão da ONU de Vigilância, Verificação e Inspeção (Unmovic) iniciou na terça-feira um programa de audiências formais com os cientistas iraquianos. Dois encontros já foram realizados sem objeções de Bagdá, que, no entanto, não aceita que essas entrevistas ocorram no exterior. Segundo a Resolução 1.441 do Conselho de Segurança da ONU, os inspetores podem "realizar as entrevistas no país ou no exterior" e "facilitar a viagem ao exterior das pessoas interrogadas e de suas famílias".