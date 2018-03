Inspetores estão prontos para voltar ao Iraque O chefe dos inspetores da ONU, Hans Blix, declarou hoje que sua equipe está pronta para voltar ao Iraque e buscar pistas sobre os programas de armas proibidas do governo deposto de Saddam Hussein. Os EUA tentam impedir a volta dos inspetores que, antes da guerra, não conseguiram provar a existência de armas químicas, biológicas ou nucleares e enfrentaram acusações de Washington diante da falta de resultados. Blix deverá apresentar hoje o relatório final sobre as visitas ao Iraque no Conselho de Segurança da ONU. A suposta existência de armas de destruição em massa foi a principal justificativa apresentada pela coalizão encabeçada pelos EUA para a invasão do Iraque.