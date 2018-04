Inspetores nucleares da ONU voltarão a Teerã neste mês

Veja também:

"A Agência se compromete a intensificar o diálogo. Isso continua sendo essencial para avançar nas questões de fundo", afirmou em comunicado o diretor-geral da AIEA, Yukiya Amano.

A AIEA diz ter exposto "suas preocupações" ao Irã, centradas "no esclarecimento das possíveis dimensões militares do programa nuclear do Irã". Também se buscou com as autoridades iranianas os assuntos que deveriam ser abordados e "os primeiros passos a dar".

Uma delegação de alto nível de inspetores nucleares da ONU retornou nesta quarta-feira de Teerã após tratar pela primeira vez sobre supostos planos da República Islâmica para criar armas atômicas, sempre classificados pelo Irã como "invenções" e "mentiras".

Esse encontro serviu para amenizar o ambiente de tensões entre Irã e a comunidade internacional, depois que a União Europeia (UE) impôs um embargo ao petróleo iraniano e aumentou os atritos, após as ameaças de Teerã de fechar o Golfo de Ormuz - região marítima por onde passa boa parte do petróleo internacional.

"Estamos comprometidos em resolver todos os assuntos pendentes e os iranianos dizem que também estão. Ainda há muito trabalho a fazer", destacou Herman Nackaerts, diretor-adjunto da AIEA para salvaguardas, que voltou a Viena (sede da agência) após uma visita de três dias ao Irã.

"Tivemos três dias de discussões intensas sobre todas as nossas prioridades. Mas, certamente, ainda resta muito trabalho a fazer", reconheceu o alto funcionário da AIEA.

Nackaerts não quis entrar em mais detalhes sobre as negociações com o regime iraniano, nem quis comentar até que ponto se tinha discutido sobre as suspeitas de uma dimensão militar no programa atômico de Teerã.

Em novembro de 2011, a AIEA publicou um relatório no qual afirmou que considera críveis uma série de alegações feitas por parte de serviços de inteligência, e que indicam que o Irã trabalha no desenvolvimento de uma arma nuclear.