Inspetores nucleares não encontram provas contra o Irã O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohammed El-Baradei, disse que a organização não encontrou provas que vinculem as atividades nucleares do Irã a um programa militar. No entanto, El-Baradei afirmou que ainda restam algumas tarefas pendentes com relação ao Irã. O diretor da AIEA, uma agência vinculada à ONU, formulou suas declarações durante uma Assembléia Parlamentar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), realizada na capital da Eslováquia. Especialistas da agência tentam determinar se "o programa iraniano foi desenhado exclusivamente com o propósito pacífico ou tem uma dimensão militar", afirmou El-Baradei. Ele acrescentou que "ainda não obtivemos uma prova concreta de um vínculo com o programa militar, mas, como já disse, é prematuro julgar". El-Baradei apresentará nos próximos dias uma avaliação das atividades nucleares do Irã para a diretoria executiva da AIEA. Estados Unidos e outros países acusam o Irã de possuir um programa secreto para fabricar armas atômicas, e vêm pressionando a ONU para que imponha sanções. O Irã, por sua vez, nega as acusações americanas, afirmando que seu programa nuclear tem apenas fins pacíficos e que seu propósito é o de desenvolver novas fontes energéticas.