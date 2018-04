Instabilidade política prejudica recuperação A incerteza política no Irã paralisou o setor petrolífero nacional e afugentou investidores, afirmam analistas. Assim, reduziram-se as chances de o país persa conseguir no curto e médio prazos uma recuperação econômica. Investidores têm evitado o Irã por causa das sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU. Segundo Samuel Ciszuk, da consultoria IHS Global Insight, o governo iraniano terá de se concentrar na estabilidade interna e desviar sua atenção da recuperação econômica. A economia foi um dos principais temas da campanha iraniana e o presidente Mahmoud Ahmadinejad é acusado de aumentar excessivamente os gastos públicos.