Instalação de escudo de defesa pode ser adiada O Departamento de Defesa dos EUA anunciou ontem que os planos de instalar um escudo antimíssil na Europa podem ser adiados indefinidamente. Funcionários do Pentágono disseram que cientistas do governo descobriram que os mísseis interceptadores não foram testados adequadamente. Novos testes, como pede o Congresso americano, levariam anos para serem concluídos. Se o prazo para a instalação do escudo, atualmente estabelecido para 2013, for estendido, será uma derrota do presidente George W. Bush, que fez do programa uma de suas prioridades.