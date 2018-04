Instalação nuclear do Irã pode ser bombardeada, diz general O general David Petraeus, chefe do Comando Central dos EUA e responsável pela região do Oriente Médio e Golfo Pérsico, afirmou que os EUA desenvolveram planos de contingência para tratar das instalações nucleares do Irã e insistiu que elas podem ser bombardeadas. As declarações foram feitas à rede de TV CNN, em uma entrevista que deve ir ao ar nesta noite.