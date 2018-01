Instalações iraquianas são bombardeadas novamente Aviões militares dos EUA e do Reino Unido bombardearam uma instalação de radar da defesa antiaérea do Iraque no sul do país. Segundo comunicado do Comando Central dos EUA, o ataque aconteceu perto de Ash Shuaybah, 370 km a sudoeste de Bagdá. "O ataque de hoje aconteceu depois de o Iraque mover o radar ao sul do paralelo 33º, em violação à zona de exclusão aérea estabelecida", diz o comunicado. Zonas de exclusão aérea são as áreas no sul e no norte do Iraque em que a Força Aérea iraquiana não pode operar desde a Guerra do Golfo (1991).