Instalado novo corredor na Estação Espacial Um braço-robô de 20 metros completou, com sucesso, a instalação de um corredor para dar passagem a astronautas na Estação Espacial Internacional (EEI). A operação foi dirigida a partir da própria estação, com a ajuda de astronautas do ônibus espacial Atlantis. Mais cedo, o Atlantis havia entregue à EEI uma escotilha de 6,5 toneladas. A instalação do corredor levou seis horas, uma a menos que o previsto. O coredor da EEI custou US$ 164 milhões.