Instituto de Imprensa cancela congresso no Quênia O Instituto Internacional de Imprensa (IPI, por sua sigla em inglês) cancelou, por motivos de segurança, o Congresso Mundial que deveria ser realizado entre 1º e 4 de junho em Nairóbi, Quênia, informa um comunicado distribuído em Viena, onde fica a sede do IPI. "Depois que os governos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, entre outros, advertiram seus cidadãos sobre um iminente ataque terrorista dirigido contra estrangeiros e a aviação comercial (...) no Quênia, o IPI considera que não pode garantir a segurança dos participantes no congresso", afirma o comunicado. O IPI informou também que deseja realizar sua reunião mundial de 2003 em outro país - ainda não definido - em setembro, e organizar um futuro congresso no Quênia nos próximos anos.