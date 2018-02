Instituto do governo sugere reformas agrárias e de bem-estar social na China

PEQUIM - Um influente instituto de pesquisa ligado ao governo chinês recomendou a criação de um sistema nacional de seguridade social, mudanças em empresas estatais e reforma da terra, de acordo com a mídia estatal.

Não foi possível saber imediatamente se as reformas serão discutidas em uma importante reunião do Partido Comunista no próximo mês, mas o momento sugere que poderão ser.

A agência de notícias China News Service informou que um relatório publicado pelo Centro de Pesquisa de Desenvolvimento do Conselho Estatal determina oito áreas para reforma - finanças, taxação, terras, ativos estatais, bem-estar social, inovação, investimento estrangeiro e governança.

O relatório surge um dia depois de declarações de Yu Zhengsheng, quarto político de mais alto ranking da China, de que a reunião do partido, na qual líderes irão determinar sua agenda econômica, renderá reformas econômicas e sociais "sem precedentes". / REUTERS