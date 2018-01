Instituto vê risco de "contágio ideológico" na AL Se a economia argentina sofrer um colapso, as conseqüências para o resto do continente poderão ser "terríveis". O alerta sobre um "contágio ideológico" consta de um anuário publicado pelo Instituto Internacional para Estudos Estratégicos (IISS, sigla em inglês), um dos mais importantes centros de análise geopolítica do mundo, com sede na Grã-Bretanha. Segundo a "Pesquisa Estratégica 2001/2002", um agravamento da crise argentina não iria apenas enviar um sinal negativo para os investidores estrangeiros, "mas também enviaria para outros países a mensagem de que os sistemas políticos da América Latina - não apenas os governos - precisam ser radicalmente revistos ou simplesmente abandonados". Segundo o estudo, países como a Venezuela estão vulneráveis à turbulência social e à fuga de capitais que seriam criados por um ?contágio ideológico?. "O Brasil e a Colômbia também estão suscetíveis às forças políticas contrárias ao mercado livre", disse o IISS, que observou, no entanto, que políticos "populistas e de esquerda" perderam as eleições no passado em Honduras, Nicarágua e Peru. O coordenador do anuário, Jonathan Stevenson, afirmou que muito vai depender do rumo da crise argentina e do nível de ajuda que o país vier a receber da comunidade internacional. Segundo ele, alguns países da região poderão reavaliar a sua postura de alinhamento com as políticas de livre mercado defendidas pelos Estados Unidos. "A situação na Argentina e as suas conseqüências continuam muito incertas", disse Stevenson. "Os Estados Unidos devem ficar atentos à situação, monitorando a economia da região". Segundo Stevenson, o tratamento concedido à Turquia pelos organismos multilaterais de ajuda financeira poderá reforçar o questionamento do alinhamento com Washington. A Turquia, que em janeiro deste ano havia atingido 1.500% de sua cota de crédito junto ao FMI, continuou a receber ajuda por sua importância estratégica, enquanto a Argentina, que usou 529% de sua cota, foi cortada. "A América Latina e a sua economia desapareceram da tela global no final de 2001 e no início de 2002". Por isso, segundo o IISS, as autoridades argentinas parecem menos inclinadas a patrocinar forças políticas e econômicas internacionais, incluindo a globalização e os próprios Estados Unidos. "Isso poderá, por sua vez, produzir na região um bloco mais forte que poderia exigir concessões comerciais mais amplas de Washington em troca por um acordo de livre comércio, ao qual o Brasil tem sido particularmente resistente." O IISS observou, no entanto, que embora o presidente argentino Eduardo Duhalde tenha sinalizado uma inclinação ao "neopopulismo e protecionismo, esses instintos tendem a ser contidos pela exigência prática de sanear os atuais problemas econômicos do país e de se aproximar da comunidade financeira internacional". O IISS salientou que o aspecto positivo da crise argentina é que ela levou os governos latino-americanos, após um período de forte crescimento de mercados emergentes, "a se concentrarem com mais sobriedade nas suas responsabilidades de longo prazo com os seus cidadãos". Segundo o estudo, se a Argentina superar a atual crise e outros países da região seguirem numa trajetória de progresso, "uma forma mais sustentável de democracia de livre-mercado poderia se consolidar em um continente onde a confiança dos eleitores nas instituições democráticas tem caído fortemente." Segundo o estudo, o Mercosul, apesar do impacto econômico, foi reforçado politicamente com a crise argentina. "O presidente brasileiro deu um forte apoio moral ao seu colega argentino e chegou ao ponto de ventilar a sua indignação - e provavelmente a de vários chefes de Estado latino-americanos - com a postura do FMI de demorar tanto tempo a agir, antes de se retirar." O IISS ressaltou que emergiu, entre os vizinhos da Argentina, "a constatação de que ninguém pode ficar indiferente à situação". Paradoxalmente, o estudo observa que o Brasil poderá vir até a se beneficiar no longo prazo com os problemas na Argentina, pois os investidores inclinados a fazerem negócios na América Latina tendem a considerar a condução da economia brasileira "como bem-sucedida, e são atraídos pelo enorme potencial de seu mercado e a sua ampla base de consumidores". O IISS afirmou também que a ruptura do processo de paz na Colômbia deverá gerar uma mobilização mais vigorosa na região para lidar com os problemas de segurança. "O Brasil, em particular, ofereceu apenas um apoio relutante ao Plano Colômbia, e pode se sentir agora impelido a complementar os esforços norte-americanos, precisamente para limitar o envolvimento de Washington."