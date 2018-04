Instrumentos indicam erupção do vulcão Kelud na Indonésia O vulcão do Monte Kelud aparentemente entrou em erupção, um autoridade disse no sábado, baseada em sinais sismográficos, mas densas nuvens de fumaça impedem sua visualização. Cerca de 350.000 pessoas vivem a uma distância de até 10 quilômetros do vulcão, localizado a aproximadamente 90 km ao sudoeste de Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia. Saut Simatupang, do Centro de Vulcanologia, disse à Reuters que o centro havia detectado tremores contínuos no vulcão, uma indicação de sua erupção, mesmo sem a visualização de sinais de lava ou cinzas devido à nuvens pesadas na região. "Há nuvens pesadas por lá, então não é possível ver nem cinzas. Mas instrumentalmente está em erupção, como mostram os registros sismográficos acima das escalas," ele disse. As autoridades têm monitorado o vulcão ao leste de Java por várias semanas. Com o aumento da atividade e a iminência da erupção, o estado de alerta foi intensificado ao máximo há duas semanas. Na última erupção do Monte Kelud em 1990, pelo menos 30 pessoas foram mortas. A Indonésia é o país com maior número de vulcões em atividade, localizada numa região de intensa atividade sísmica conhecida como "Círculo de Fogo do Pacífico." (Reportagem de Telly Nathalia)