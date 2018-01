Insurgente matam 7 pessoas no Iraque Pelo menos sete civis iraquianos que trabalhavam para o Exército do país morreram, nesta terça-feira, num ataque da insurgência contra a casa na qual viviam, informaram fontes da polícia. Aparentemente, os mortos eram funcionário de uma empresa encarregada de preparar refeições para os soldados iraquianos. Segundo as fontes, que preferiram não revelar sua identidade, um grupo de homens armados em dois veículos foi até a casa das vítimas, no bairro de Al-Wahda, no leste de Bagdá, cercou-a e depois abriu fogo, matando as sete pessoas.