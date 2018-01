Insurgentes atacam base americana em Tikrit Insurgentes fizeram quatro disparos de morteiro contra uma base da 4ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos na noite desta quarta-feira. Uma das granadas caiu a poucos metros do refeitório no momento em que os soldados jantavam, mas não houve feridos. Em Bagdá, cinco fortes explosões abalaram o centro da capital iraquiana também na noite de hoje. Era possível ouvir sirenes soando na chamada zona verde, onde foi estabelecida a sede da autoridade americana de ocupação do Iraque. As explosões, que ocorreram com pouco tempo de intervalo uma da outra pouco depois das 20h locais, foram ouvidas cerca de duas horas e meia depois de outros dois estrondos. As últimas explosões foram seguidas por uma sirene e um aviso em inglês para que as pessoas procurassem abrigo. Um aviso de que tudo estava bem foi divulgado cerca de meia-hora depois. A assessoria de imprensa do Exército dos EUA alegou não saber informar com exatidão onde foram registradas as explosões. Em Tikrit, o general Raymond Odierno, comandante da 4ª Divisão de Infantaria, disse à The Associated Press que os morteiros foram disparados contra a base a partir da margem oposta do Rio Tigre. A base situa-se em uma das margens da via fluvial. Um dos morteiros caiu a poucos metros do refeitório na hora do jantar, mas o projétil não explodiu. Os outros dois caíram em áreas desocupadas da base. A bomba não detonada foi desativada por soldados da base, assim como uma outra que também não explodiu. Os soldados viram três homens correndo do local de onde os morteiros foram disparados e entrando em uma casa na aldeia de Ajiel, a apenas 1,5 quilômetros de Tikrit, disse o tenente coronel Steve Russell, comandante do 1º Batalhão do 22º Regimento de Infantaria da 4ª Divisão. Os soldados cercaram a casa, mas ainda não se sabe se alguma prisão foi efetuada, disse Russell. Tikrit é a cidade-natal do deposto presidente iraquiano Saddam Hussein e situa-se no chamado triângulo sunita, principal foco de resistência à ocupação americana do Iraque. A 4ª Divisão de Infantaria, que vem operando há cerca de um ano em Tikrit e na maior parte do norte iraquiano, desencadeou uma campanha agressiva contra os insurgentes e engajaram-se na destruição dos arsenais utilizados nos ataques contra as forças estrangeiras de ocupação. A divisão está prestes a voltar para os Estados Unidos e será substituída pela 1ª Divisão de Infantaria, atualmente baseada na Alemanha.