Insurgentes deixam dez soldados mortos no Afeganistão Grupos de militantes do Taleban atacaram hoje o exército afegão no norte e na capital do país, matando pelo menos dez membros das forças de segurança, disseram autoridades. No primeiro grande ataque em meses ocorrido em Cabul, dois insurgentes com explosivos emboscaram um ônibus que transportava oficiais do exército para trabalhar na periferia da capital. De acordo com o porta-voz do Ministério de Defesa, Mohammad Zahir Azimi, nove pessoas morreram e nove ficaram feridas.