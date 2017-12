Insurgentes derrubam quinto helicóptero dos EUA no Iraque Um helicóptero americano caiu nesta quarta-feira na região de Al Karma, 40 quilômetros ao noroeste de Bagdá, aparentemente derrubado por fogo inimigo disparado do solo, disseram testemunhas. Registrado como a quinta aeronave americana a cair no Iraque nas últimas três semanas, a perda levanta questões sobre se os rebeldes estão usando armas mais sofisticadas ou se os EUA precisam mudar suas táticas. Um dos moradores da cidade afirmou ter visto fogo no helicóptero, do tipo CH-46, usado para transporte, antes de cair na região de Al Kanater. A testemunha, que não quis ser identificada, acrescentou que as tropas americanas isolaram o local da queda e outros seis helicópteros sobrevoavam a região. O aparelho conta com rotor duplo e é conhecido como Sea Knight, a versão marítima do Chinook, e pode transportar até 25 passageiros e quatro tripulantes. Por enquanto não há informações sobre vítimas entre os ocupantes do helicóptero, cujos restos ficaram espalhados pela área. Apache O Exército americano confirmou na segunda-feira à noite em comunicado que um helicóptero militar caiu na sexta-feira ao noroeste de Bagdá, matando os dois pilotos do aparelho. Um grupo de insurgentes iraquianos derrubou o Apache, que caiu perto de depósitos de petróleo, usando armamento de médio porte, segundo testemunhas. Este foi o quarto helicóptero dos EUA - três militares e um civil - abatido no Iraque desde 20 de janeiro até sexta-feira. O comando militar confirmou a morte de dois tripulantes, mas não apresentou razões para a queda. Um grupo ligado à Al-Qaeda assumiu a autoria do atentado. Os EUA perderam mais de 50 helicópteros no Iraque desde a invasão, em 2003, a metade deles por disparos inimigos. Matéria alterada às 13h50 para acréscimo de informações